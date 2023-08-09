Пауткина Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пауткина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пауткина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пауткин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Пауткин Василий Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пауткина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Василий Степанович

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