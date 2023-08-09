Пауткина Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пауткина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пауткина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пауткин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Пауткин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пауткина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно