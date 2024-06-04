Самчелеева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самчелеева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самчелеев Терентий Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Самчелеев Леонтий Терентьев

Отец ребёнка: Самчелеев Терентий Никитин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Самчелеев Антон Терентьев

Отец ребёнка: Самчелеев Терентий Никитин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Самчелеев Никита Терентьев

Отец ребёнка: Самчелеев Терентий Никитин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Аблезина (Самчелеева) Агафья Терентьева

Отец ребёнка: Самчелеев Терентий Никитин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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