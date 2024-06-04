Самчелеева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Самчелеев Леонтий Терентьев
Отец ребёнка: Самчелеев Терентий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Самчелеев Антон Терентьев
Отец ребёнка: Самчелеев Терентий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Самчелеев Никита Терентьев
Отец ребёнка: Самчелеев Терентий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Аблезина (Самчелеева) Агафья Терентьева
Отец ребёнка: Самчелеев Терентий Никитин
Смерть
После 1834