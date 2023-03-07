Аблезина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Анисья Прокопиева
Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Екатерина Прокопиева
Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Марья Прокопиева
Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Аблезин Василий Прокопиев
Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834