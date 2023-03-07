Аблезина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблезина Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Анисья Прокопиева

Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Екатерина Прокопиева

Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Аблезин Осип Прокопиев

Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Марья Прокопиева

Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Аблезин Прохор Прокопиев

Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Аблезин Иван Прокопиев

Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Аблезин Василий Прокопиев

Отец ребёнка: Аблезин Прокопий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблезин Прокопий Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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