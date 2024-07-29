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Комаров Андрей Яковлев

Место рождения

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1888 ст.

Отец: Комаров Иаков Захаров

Мать: Екатерина Васильева

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.02.1907 ст.

Жена: Анна Михайловна

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1908 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1911 ст.

Сын: Комаров Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1917 ст.

Дочь: Комарова Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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