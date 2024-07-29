Комаров Андрей Яковлев
Место рождения
Дата рождения22.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1888 ст.
Отец: Комаров Иаков Захаров
Мать: Екатерина Васильева
Бракосочетание
09.02.1907 ст.
Жена: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
18.01.1908 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
23.10.1911 ст.
Сын: Комаров Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.02.1917 ст.
Дочь: Комарова Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно