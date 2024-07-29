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Екатерина Васильева

Место рождения

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1888 ст.

Муж: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1888 ст.

Сын: Комаров Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.

Дочь: Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1893 ст.

Дочь: Евфимия Яковлева

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1894 ст.

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.

Дочь: Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1901 ст.

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1904

Дочь: Комарова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1906 ст.

Дочь: Комарова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1908 ст.

Сын: Комаров Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.

Сын: Комаров Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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