Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.
Дочь: Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
08.07.1893 ст.
Дочь: Евфимия Яковлева
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
02.10.1894 ст.
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.
Дочь: Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
08.09.1901 ст.
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
18.05.1904
Дочь: Комарова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
14.05.1906 ст.
Дочь: Комарова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
06.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.
Сын: Комаров Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Комаров Иаков Захаров
Смерть
Неизвестно