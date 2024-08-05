Варёнова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варенов ? Ефимович
Отец ребёнка: Варёнов Ефим Вавилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Варёнов Ефим Вавилович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Варёнов Ефим Вавилович
Смерть
Неизвестно