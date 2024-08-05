Варёнова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарёнова Арина

Варёнова Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варенов ? Ефимович

Отец ребёнка: Варёнов Ефим Вавилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варёнов Ефим Вавилович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Варёнов Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Варёнов Ефим Вавилович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Варёнов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Варёнов Ефим Вавилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.