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van Strijen Willem II

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1215

Дата смерти

Около 1285

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1217 г.р.

Дети

Около 1232 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1215

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ridder, Dominus de Strene, Heer van Strijen vermeld 23-4-1252 - 15-10-1256, Ridder en Heer van Strijen
Рождение ребёнка
Около 1232

Сын: van Strijen Willem III

Мать ребёнка: van Strijen (van Arkel) Elizabeth

Бракосочетание
Около 1235

Жена: van Strijen (van Arkel) Elizabeth

Смерть
Около 1285

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