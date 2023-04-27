van Strijen Willem II
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1215
Дата смертиОколо 1285
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1215
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ridder, Dominus de Strene, Heer van Strijen vermeld 23-4-1252 - 15-10-1256, Ridder en Heer van Strijen
Рождение ребёнка
Около 1232
Мать ребёнка: van Strijen (van Arkel) Elizabeth
Бракосочетание
Около 1235
Смерть
Около 1285