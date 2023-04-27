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van Strijen Willem III

Место рождения

Strijen, South Holland The Netherlands

Дата рождения

Около 1232

Дата смерти

Около 1285

Пол

Мужской

Отец

Около 1215 г.р.

Мать

Около 1217 г.р.

Жена

Около 1233 г.р.

Дети

Около 1258 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1232

Отец: Van Strijen Willem II

Мать: Van Strijen Elizabeth

Strijen, South Holland The Netherlands
Бракосочетание
Около 1254

Жена: Van Heemskerk Aleid

or before 1254
Рождение ребёнка
Около 1258

Сын: Van Strijen Willem IV

Мать ребёнка: Van Heemskerk Aleid

3291 Strijen, ZH Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Ridder, Heer van Strijen, vermeld 17-3-1253/1254, 1274
Смерть
Около 1285