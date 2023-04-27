van Strijen Willem III
Место рожденияStrijen, South Holland The Netherlands
Дата рожденияОколо 1232
Дата смертиОколо 1285
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1232
Отец: Van Strijen Willem II
Мать: Van Strijen Elizabeth
Strijen, South Holland The Netherlands
Бракосочетание
Около 1254
Жена: Van Heemskerk Aleid
or before 1254
Рождение ребёнка
Около 1258
Мать ребёнка: Van Heemskerk Aleid
3291 Strijen, ZH Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Ridder, Heer van Strijen, vermeld 17-3-1253/1254, 1274
Смерть
Около 1285