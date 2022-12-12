Белова (Анистифорова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Анистифорова) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930

Отец: Анистифоров Григорий Васильевич

Мать: Анистифорова Варвара

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.09.1960

Дочь: Микляева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей Николаевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.09.1960

Дочь: Половинкина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей Николаевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смеян Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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