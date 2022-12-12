Белова (Анистифорова) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930
Рождение ребёнка
07.09.1960
Дочь: Микляева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Белов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.1960
Дочь: Половинкина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Белов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смеян Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно