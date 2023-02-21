Белов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1960
Дочь: Микляева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Белова Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
07.09.1960
Дочь: Половинкина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Белова Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно