Белов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1960

Дочь: Микляева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Белова Надежда Григорьевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.09.1960

Дочь: Половинкина Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Белова Надежда Григорьевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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