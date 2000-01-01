Паздерин Илья Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паздерин Илья Ефремович

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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паздерин Ефрем

Мать: не указана

вверх по речке Перевозной
Бракосочетание
23.01.1889

Жена: Анисия

село Паздеры
Рождение ребёнка
19.11.1896

Дочь: Екатерина льинична

Мать ребёнка: Анисия

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Работа или профессия
Неизвестно
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