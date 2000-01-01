Паздерин Илья Ефремович
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Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паздерин Ефрем
Мать: не указана
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Бракосочетание
23.01.1889
Жена: Анисия
село Паздеры
Рождение ребёнка
19.11.1896
Дочь: Екатерина льинична
Мать ребёнка: Анисия
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Работа или профессия
Неизвестно