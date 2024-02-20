Потримай (Липа) Ирина Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смертиДо 1828
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Липа Иван
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Потримай Степан Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Потримай Степан Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1828
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука