Потримай (Липа) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай (Липа) Ирина Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

До 1828

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Липа Иван

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806

Сын: Потримай Наум Степанович

Отец ребёнка: Потримай Степан Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812

Сын: Потримай Иван Степанович

Отец ребёнка: Потримай Степан Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Степан Тимофеевич

Смерть
До 1828
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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