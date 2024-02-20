Потримай Наум Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Наум Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1806

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Потримай Степан Тимофеевич

Мать: Потримай Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1829

Сын: Потримай Иван Наумович

Мать ребёнка: Потримай ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Сын: Потримай Евдоким Наумович

Мать ребёнка: Потримай ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай ?

Смерть
1831
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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