Потримай Евдоким Наумович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1831
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Потримай Наум Степанович
Мать: Потримай ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1849
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука