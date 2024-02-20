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Потримай Иван Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Потримай Степан Тимофеевич

Мать: Потримай Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Сын: Потримай Тихон Иванович

Мать ребёнка: Потримай Наталья Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Потримай Наталья Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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