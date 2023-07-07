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Бабкин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961

Отец: Бабкин Владимир Михайлович

Мать: Бабкина (Клинцова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бабкина) Оксана Александровна

Мать ребёнка: Бабкина (Ширина) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова (Бабкина) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Бабкина (Ширина) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина (Ширина) Любовь

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