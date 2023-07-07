Бабкин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бабкина) Оксана Александровна
Мать ребёнка: Бабкина (Ширина) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова (Бабкина) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Бабкина (Ширина) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина (Ширина) Любовь