Бабкина (Ширина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Александровна
Отец ребёнка: Бабкин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Бабкин Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно