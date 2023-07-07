Бабкина (Ширина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Ширина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Александровна

Отец ребёнка: Бабкин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Бабкин Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Александр Владимирович