Черных (Юминова) Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Черных Осип Ефимович
Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Черных Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Черных Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шутова (Черных) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич
Смерть
Неизвестно