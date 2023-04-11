Черных (Юминова) Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных (Юминова) Ирина Ильинична

Черных (Юминова) Ирина Ильинична

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Ефим Андреевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Черных Осип Ефимович

Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Черных Порфирий Ефимович

Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Черных Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Черных Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Черных Митрофан Ефимович

Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шутова (Черных) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Черных Ефим Андреевич

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.