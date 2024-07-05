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Черных Ефим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Черных Андрей Ильич

Мать: Черных (Шутова) Василиса Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных (Юминова) Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1870

Сын: Черных Осип Ефимович

Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Черных Порфирий Ефимович

Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Черных Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Черных Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Черных Митрофан Ефимович

Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шутова (Черных) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
1917

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