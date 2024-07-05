Черных Ефим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Черных Осип Ефимович
Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Черных Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Черных Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шутова (Черных) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Черных (Юминова) Ирина Ильинична
Смерть
1917