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Шумило Александр Сергеевич

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Место рождения

Ставропольский край, х.Привольный

Дата рождения

24.05.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1956

Отец: Шумило Сергей Емельянович

Мать: Шумило Мария Сергеевна

Ставропольский край, х.Привольный
Бракосочетание
01.07.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, х.Привольный
Рождение ребёнка
14.11.1978

Сын: Шумило Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Умер в 1 час ночи.
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