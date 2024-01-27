Шумило Александр Сергеевич
Место рожденияСтавропольский край, х.Привольный
Дата рождения24.05.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1956
Отец: Шумило Сергей Емельянович
Мать: Шумило Мария Сергеевна
Ставропольский край, х.Привольный
Бракосочетание
01.07.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, х.Привольный
Рождение ребёнка
14.11.1978
Сын: Шумило Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Умер в 1 час ночи.