Шумило (Городская) Мария Сергеевна
Место рожденияСтавропольский кр. с.Вединяпино
Дата рождения24.05.1924
Дата смерти15.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924
Ставропольский кр. с.Вединяпино
Рождение ребёнка
17.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумило Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
24.05.1956
Сын: Шумило Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шумило Сергей Емельянович
Ставропольский край, х.Привольный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1981
Ставропольский край, х.Привольный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, х.Чугуев