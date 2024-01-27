Шумило (Городская) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумило (Городская) Мария Сергеевна

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Место рождения

Ставропольский кр. с.Вединяпино

Дата рождения

24.05.1924

Дата смерти

15.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924

Отец: Городской Сергей Моисеевич

Мать: Городская Анастасия Петровна

Ставропольский кр. с.Вединяпино
Рождение ребёнка
17.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумило Сергей Емельянович

Рождение ребёнка
24.05.1956

Сын: Шумило Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шумило Сергей Емельянович

Ставропольский край, х.Привольный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумило Сергей Емельянович

Смерть
15.10.1981
Ставропольский край, х.Привольный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, х.Чугуев
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