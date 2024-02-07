Семёнова (Николаева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.09.2012
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
01.04.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Сергей Вячеславович