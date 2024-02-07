Семёнова (Николаева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Николаева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.2012

Муж: Семёнов Сергей Вячеславович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
01.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Сергей Вячеславович

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