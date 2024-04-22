Семёнов Сергей Вячеславович
Место рождения
Дата рождения17.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1981
Бракосочетание
17.09.2012
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
ООО Арматурный Завод «АМАКС»
Инженер-конструктор | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно