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Семёнов Сергей Вячеславович

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

17.08.1981

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1981

Отец: Семёнов Вячеслав Васильевич

Мать: Семенова Галина Александровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
17.09.2012

Жена: Семёнова Татьяна Николаевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
01.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
ООО Арматурный Завод «АМАКС»
Инженер-конструктор | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
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