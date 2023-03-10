Несветаева Параскева Саломоновна/Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Несветаев Леонтей Федорович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Стефанида Федотовна
Отец ребёнка: Несветаев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Несветаев Степан Федотович
Отец ребёнка: Несветаев Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно