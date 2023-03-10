Несветаева Параскева Саломоновна/Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветаева Параскева Саломоновна/Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Несветаев Леонтей Федорович

Отец ребёнка: не указан

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Стефанида Федотовна

Отец ребёнка: Несветаев Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Несветаев Степан Федотович

Отец ребёнка: Несветаев Федор Алексеевич

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несветаев Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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