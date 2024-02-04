Банёнис (Котова) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения22.11.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1963
Отец: Котов Виктор
Мать: Котова Лилия Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1989
Дочь: Жевнова (Банёнис) Ольга Гинтасовна
Отец ребёнка: Банёнис Гинтас Антано
Рождение ребёнка
10.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Банёнис Гинтас Антано