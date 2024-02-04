Банёнис (Котова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанёнис (Котова) Татьяна Викторовна

Банёнис (Котова) Татьяна Викторовна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

22.11.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1963

Отец: Котов Виктор

Мать: Котова Лилия Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1989

Дочь: Жевнова (Банёнис) Ольга Гинтасовна

Отец ребёнка: Банёнис Гинтас Антано

Рождение ребёнка
10.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Банёнис Гинтас Антано

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.