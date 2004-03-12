Банёнис Гинтас Антано
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1963
Дата смерти12.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1963
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.09.1989
Дочь: Жевнова Ольга Гинтасовна
Мать ребёнка: Банёнис Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
10.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банёнис Татьяна Викторовна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
12.03.2004