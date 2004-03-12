Банёнис Гинтас Антано — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банёнис Гинтас Антано

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1963

Дата смерти

12.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1963

Отец: не указан

Мать: Банёнене Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.1989

Дочь: Жевнова Ольга Гинтасовна

Мать ребёнка: Банёнис Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
10.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банёнис Татьяна Викторовна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
12.03.2004
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