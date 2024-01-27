Popov (Bogdanoff) Nellie Popov Alexivna
Место рожденияRussia
Дата рождения01.01.1877
Дата смерти16.07.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877
Russia
Рождение ребёнка
10.03.1895
Дочь: Nora Peter
Отец ребёнка: Popoff Peter Egor
Russia
Бракосочетание
1896
Муж: Popoff Peter Egor
Russia
Рождение ребёнка
17.09.1901
Дочь: Mary Peter
Отец ребёнка: Popoff Peter Egor
Russia
Смерть
16.07.1967
Orange County, California, USA