Popov (Bogdanoff) Nellie Popov Alexivna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Popov (Bogdanoff) Nellie Popov Alexivna

Место рождения

Russia

Дата рождения

01.01.1877

Дата смерти

16.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877

Отец: Богданов (bogdanoff) Алексей Семенович

Мать: Богданова Федосья

Russia
Рождение ребёнка
10.03.1895

Дочь: Nora Peter

Отец ребёнка: Popoff Peter Egor

Russia
Бракосочетание
1896

Муж: Popoff Peter Egor

Russia
Рождение ребёнка
17.09.1901

Дочь: Mary Peter

Отец ребёнка: Popoff Peter Egor

Russia
Смерть
16.07.1967
Orange County, California, USA
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