Богданова Федосья
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1843
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1861
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Богданов (bogdanoff) Тимофей Timofey Алексеевич
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Алексей Семенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
01.01.1877
Дочь: Popov Nellie Popov Alexivna
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Алексей Семенович
Russia
Смерть
Неизвестно