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Богданова Федосья

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1861

Сын: Богданов (bogdanoff) Иван Ivan Алексеевич

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Алексей Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Богданов (bogdanoff) Тимофей Timofey Алексеевич

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Алексей Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: Popov Nellie Popov Alexivna

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Алексей Семенович

Russia
Смерть
Неизвестно
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