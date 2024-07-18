Дубовицкая (Капустян) Антонина Климентова
Место рожденияУкраина
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Бракосочетание
08.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
17.10.1903 ст.
Сын: Дубовицкий Андрей Симонов
Отец ребёнка: Дубовицкий Симон Андреев
Вознесеновка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.
Дочь: Дубовицкая Елена Семенова
Отец ребёнка: Дубовицкий Симон Андреев
Смерть
Неизвестно