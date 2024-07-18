Дубовицкая (Капустян) Антонина Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкая (Капустян) Антонина Климентова

Место рождения

Украина

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Капустян Климентий Алексеев

Мать: Евдокия Пантелеймоновна

Бракосочетание
08.01.1901 ст.

Муж: Дубовицкий Симон Андреев

Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.10.1903 ст.

Сын: Дубовицкий Андрей Симонов

Отец ребёнка: Дубовицкий Симон Андреев

Вознесеновка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.

Дочь: Дубовицкая Елена Семенова

Отец ребёнка: Дубовицкий Симон Андреев

Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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