Капустян Климентий Алексеев
Место рожденияУкраина
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Капустян Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Климентьевна
Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Дочь: Дубовицкая (Капустян) Антонина Климентова
Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Китайгородская (Капустян) Наталья Климентова
Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Рядозубова (Капустян) Анна Климентова
Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно