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Капустян Климентий Алексеев

Место рождения

Украина

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Капустян Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Климентьевна

Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Капустян Емельян Климов

Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Дочь: Дубовицкая (Капустян) Антонина Климентова

Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Китайгородская (Капустян) Наталья Климентова

Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Рядозубова (Капустян) Анна Климентова

Мать ребёнка: Евдокия Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно

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