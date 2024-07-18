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Евдокия Пантелеймоновна

Место рождения

Украина

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Пантелеймон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Климентьевна

Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Капустян Емельян Климов

Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Дочь: Дубовицкая (Капустян) Антонина Климентова

Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Китайгородская (Капустян) Наталья Климентова

Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Рядозубова (Капустян) Анна Климентова

Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев

Смерть
Неизвестно

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