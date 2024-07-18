Евдокия Пантелеймоновна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Отец: Пантелеймон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Климентьевна
Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Дочь: Дубовицкая (Капустян) Антонина Климентова
Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Китайгородская (Капустян) Наталья Климентова
Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Рядозубова (Капустян) Анна Климентова
Отец ребёнка: Капустян Климентий Алексеев
Смерть
Неизвестно