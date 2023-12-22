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Казакевич Мартын Захарович

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакевич Степанида Федотовна

Рождение ребёнка
15.08.1889 ст.

Дочь: Казакевич Екатерина Мартыновна

Мать ребёнка: Казакевич Степанида Федотовна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1901 ст.

Дочь: Казакевич Ксения Мартыновна

Мать ребёнка: Казакевич Степанида Федотовна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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