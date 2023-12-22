Казакевич Мартын Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1889 ст.
Дочь: Казакевич Екатерина Мартыновна
Мать ребёнка: Казакевич Степанида Федотовна
Рождение ребёнка
22.01.1901 ст.
Дочь: Казакевич Ксения Мартыновна
Мать ребёнка: Казакевич Степанида Федотовна
Смерть
Неизвестно