Казакевич Степанида Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич Степанида Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Мартын Захарович

Рождение ребёнка
15.08.1889 ст.

Дочь: Казакевич Екатерина Мартыновна

Отец ребёнка: Казакевич Мартын Захарович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1901 ст.

Дочь: Казакевич Ксения Мартыновна

Отец ребёнка: Казакевич Мартын Захарович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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