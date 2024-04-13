Чепелева-Чепелев Андрей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелева-Чепелев Андрей Осипович

Место рождения

Невьянск , Utkinskiy Zavod, Shalinskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Чепелева-Чепелев Осип Зотеевич

Мать: (Чепелева-Чепелева) Чепелева

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Рождение ребёнка
1775

Сын: Чепелева-Чепелев Семен Андреевич

Мать ребёнка: (Чепелева) Неизвестно

Рождение ребёнка
1784

Сын: Чепелев Евсей Андреевич

Мать ребёнка: (Чепелева) Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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