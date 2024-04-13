Чепелева-Чепелев Андрей Осипович
Место рожденияНевьянск , Utkinskiy Zavod, Shalinskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Рождение ребёнка
1775
Сын: Чепелева-Чепелев Семен Андреевич
Мать ребёнка: (Чепелева) Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: (Чепелева) Неизвестно