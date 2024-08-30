Мошкова (Неволина) Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1883 ст.
Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Угличе. Ф.43 Оп.2 Д.45 Л.15 Метрические книги церкви погоста Васильевского на Талице Угличского уезда ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.252 Переписные листы населения и... Показать все
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.146 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1906 ст.
Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.171 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.
Дочь: Дрожина (Мошкова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.211 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.248 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1914 ст.
Дочь: (Мошкова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.284 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1916 ст.
Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.311 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1916 ст.
Дочь: (Мошкова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.311 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1918 ст.
Сын: Мошков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.316. Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об ум... Показать все
Смерть
Неизвестно