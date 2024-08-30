Мошкова (Неволина) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкова (Неволина) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Семенково, Угличский район, Ярославская область

Дата рождения

19.08.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1883 ст.

Отец: Неволин Яков Дмитриевич

Мать: Неволина Евдокия Андреевна

Семенково, Угличский район, Ярославская область
Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Угличе. Ф.43 Оп.2 Д.45 Л.15 Метрические книги церкви погоста Васильевского на Талице Угличского уезда ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.252 Переписные листы населения и... Показать все
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Муж: Мошков Василий Павлович

Рождение ребёнка
12.12.1904 ст.

Сын: Мошков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.146 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1906 ст.

Сын: Мошков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.171 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.

Дочь: Дрожина (Мошкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.211 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1911 ст.

Сын: Мошков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.248 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1914 ст.

Дочь: (Мошкова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.284 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1916 ст.

Сын: Мошков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.311 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1916 ст.

Дочь: (Мошкова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.311 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1918 ст.

Сын: Мошков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мошков Василий Павлович

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.316. Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об ум... Показать все
Смерть
Неизвестно

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