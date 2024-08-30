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(Мошкова) Лидия Васильевна

Место рождения

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.03.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1914 ст.

Отец: Мошков Василий Павлович

Мать: Мошкова (Неволина) Елизавета Яковлевна

Бечмерово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.284 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.03.1951

Дочь: Дейнеко Галина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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