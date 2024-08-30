(Мошкова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1914 ст.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.11-10. Д.2071 Л.284 Метрические книги церкви с. Георгиевский погост в Ельниках Угличского уезда за 1900-1918 годы (о родившихся); за 1900, 1901 годы (о бракосочетавшихся; об уме... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.03.1951
Дочь: Дейнеко Галина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно