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Бедретдинов Абдулкадер

Место рождения

с.Трёхозёрки Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Самерханов Бедретдин

Мать: Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдулкадерова) Гафиря

Мать ребёнка: Бедретдинова Айша Халилулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедретдинова Айша Халилулла Кызы

Рождение ребёнка
15.08.1921

Сын: Кадеров Нафиз

Мать ребёнка: Бедретдинова Айша Халилулла Кызы

Рождение ребёнка
15.08.1924

Сын: Абдулкадеров Хамзя

Мать ребёнка: Бедретдинова Айша Халилулла Кызы

Смерть
1932

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