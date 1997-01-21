Бедретдинова Айша Халилулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедретдинова Айша Халилулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

21.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Абдряхимов Халилула

Мать: (Абдряхимова) Бадриджамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдулкадерова) Гафиря

Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулкадер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедретдинов Абдулкадер

Рождение ребёнка
15.08.1921

Сын: Кадеров Нафиз

Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулкадер

Рождение ребёнка
15.08.1924

Сын: Абдулкадеров Хамзя

Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулкадер

Смерть
21.01.1997

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