Таран (Терешенко) Ксения (Оксана)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вергун Нина Сидоровна
Отец ребёнка: Таран Сидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Надежда Сидоровна
Отец ребёнка: Таран Сидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапрыкина Вера Сидоровна
Отец ребёнка: Таран Сидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проваторова Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Таран Сидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Таран Сидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самокиш Таиса Сидоровна
Отец ребёнка: Таран Сидор
Смерть
Неизвестно