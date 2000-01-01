Таран (Терешенко) Ксения (Оксана) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таран (Терешенко) Ксения (Оксана)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вергун Нина Сидоровна

Отец ребёнка: Таран Сидор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Надежда Сидоровна

Отец ребёнка: Таран Сидор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Вера Сидоровна

Отец ребёнка: Таран Сидор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проваторова Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Таран Сидор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таран Василий Сидорович

Отец ребёнка: Таран Сидор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самокиш Таиса Сидоровна

Отец ребёнка: Таран Сидор

Смерть
Неизвестно
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