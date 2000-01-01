Таран Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вергун Нина Сидоровна
Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Надежда Сидоровна
Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапрыкина Вера Сидоровна
Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проваторова Татьяна Сидоровна
Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самокиш Таиса Сидоровна
Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)
Смерть
Неизвестно