Таран Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таран Сидор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вергун Нина Сидоровна

Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Надежда Сидоровна

Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Вера Сидоровна

Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проваторова Татьяна Сидоровна

Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таран Василий Сидорович

Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самокиш Таиса Сидоровна

Мать ребёнка: Таран Ксения (Оксана)

Смерть
Неизвестно
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