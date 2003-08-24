Михуткин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1924
Дата смерти24.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1948
Дочь: Шатилова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Михуткина Анна Павловна
Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
24.08.2003
Дорогино, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область