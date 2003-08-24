Михуткин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михуткин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1924

Дата смерти

24.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1948

Дочь: Шатилова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Михуткина Анна Павловна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
24.08.2003
Дорогино, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
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