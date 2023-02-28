Шатилова (Михуткина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатилова (Михуткина) Галина Николаевна

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Место рождения

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1948

Отец: Михуткин Николай Иванович

Мать: Михуткина Анна Павловна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.11.1968

Муж: Шатилов Федор Михайлович

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1970

Сын: Шатилов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Шатилов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
19.05.1972

Сын: Шатилов Игорь Федорович

Отец ребёнка: Шатилов Федор Михайлович

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