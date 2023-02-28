Шатилова (Михуткина) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1948
Отец: Михуткин Николай Иванович
Мать: Михуткина Анна Павловна
Бракосочетание
25.11.1968
Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1970
Отец ребёнка: Шатилов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.1972
Отец ребёнка: Шатилов Федор Михайлович