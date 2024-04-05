Pędzich (Gałązka) Rozalia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Gałązka Jan
Бракосочетание
1906
Муж: Pędzich Franciszek
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Rozalia Pędzich (z d. Gałązka)
Рождение ребёнка
1907
Сын: Pędzich Jan
Отец ребёнка: Pędzich Franciszek
Poręba-Kocęby
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Pędzich) Antonina
Отец ребёнка: Pędzich Franciszek
Poręba-Kocęby
Рождение ребёнка
1912
Сын: Pędzich Bolesław
Отец ребёнка: Pędzich Franciszek
Poręba-Kocęby
Смерть
Неизвестно