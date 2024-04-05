Pędzich (Gałązka) Rozalia Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Pędzich (Gałązka) Rozalia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1856 г.р.

Муж

1886 г.р.

Дети

1907 г.р.
1909 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Gałązka Jan

Мать: Gałązka (Zęgota) Marianna

Бракосочетание
1906

Муж: Pędzich Franciszek

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Rozalia Pędzich (z d. Gałązka)
Рождение ребёнка
1907

Сын: Pędzich Jan

Отец ребёнка: Pędzich Franciszek

Poręba-Kocęby
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Pędzich) Antonina

Отец ребёнка: Pędzich Franciszek

Poręba-Kocęby
Рождение ребёнка
1912

Сын: Pędzich Bolesław

Отец ребёнка: Pędzich Franciszek

Poręba-Kocęby
Смерть
Неизвестно

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