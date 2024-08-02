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Арисон Хенрик

Место рождения

Судурейри, Вестфирдир

Дата рождения

1869

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1889

Жена: Кристиандоттир Ана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Хенриксон Якоб

Мать ребёнка: Кристиандоттир Ана

Смерть
1932

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