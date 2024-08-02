Арисон Хенрик
Место рожденияСудурейри, Вестфирдир
Дата рождения1869
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1889
Жена: Кристиандоттир Ана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Хенриксон Якоб
Мать ребёнка: Кристиандоттир Ана
Смерть
1932