Хенриксон Якоб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хенриксон Якоб

Место рождения

Судурейри, Вестфирдир

Дата рождения

1895

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

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1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Арисон Хенрик

Мать: Кристиандоттир Ана

Бракосочетание
1925

Жена: Тригвардоттир Ханна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тригвардоттир Ханна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Якобссон Гуннар

Мать ребёнка: Тригвардоттир Ханна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тригвардоттир Ханна

Смерть
1987

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