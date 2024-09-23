Хенриксон Якоб
Место рожденияСудурейри, Вестфирдир
Дата рождения1895
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Арисон Хенрик
Мать: Кристиандоттир Ана
Бракосочетание
1925
Жена: Тригвардоттир Ханна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тригвардоттир Ханна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Якобссон Гуннар
Мать ребёнка: Тригвардоттир Ханна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тригвардоттир Ханна
Смерть
1987