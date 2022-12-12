Котова (Орлова) Домна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Орлов Косьма Ефтеев
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1888
Рождение ребёнка
19.11.1901
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.05.1904
Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно