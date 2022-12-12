Котова (Орлова) Домна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Орлова) Домна Кузьминична

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Орлов Косьма Ефтеев

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1888

Муж: Котов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.11.1901

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1904

Сын: Котов Николай Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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