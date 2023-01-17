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Котов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Котов Григорий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1888

Жена: Котова Домна Кузьминична

Рождение ребёнка
19.11.1901

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Котова Домна Кузьминична

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1904

Сын: Котов Николай Иванович

Мать ребёнка: Котова Домна Кузьминична

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Котова Домна Кузьминична

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова ?

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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