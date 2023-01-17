Котов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Котов Григорий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1888
Жена: Котова Домна Кузьминична
Рождение ребёнка
19.11.1901
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Котова Домна Кузьминична
Рождение ребёнка
08.05.1904
Мать ребёнка: Котова Домна Кузьминична
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Котова Домна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова ?
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно