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Залина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Петрова Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Залин Кондратий Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1695 ст.

Муж: Залин Кондратий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Залин Степан Кондратьевич

Отец ребёнка: Залин Кондратий Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Залина Анисья Кондратьевна

Отец ребёнка: Залин Кондратий Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Залин Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Залин Кондратий Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залин Фёдор Григорьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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