Залина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Петрова Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Залин Кондратий Фёдорович
Бракосочетание
До 1695 ст.
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Залин Степан Кондратьевич
Отец ребёнка: Залин Кондратий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Залина Анисья Кондратьевна
Отец ребёнка: Залин Кондратий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Залин Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Залин Кондратий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно