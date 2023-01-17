Залин Кондратий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Залин Фёдор Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Петрова Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Залина Мария
Бракосочетание
До 1695 ст.
Жена: Залина Мария
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Залин Степан Кондратьевич
Мать ребёнка: Залина Мария
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Залина Анисья Кондратьевна
Мать ребёнка: Залина Мария
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Залин Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: Залина Мария
Смерть
Неизвестно