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Залин Кондратий Фёдорович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Залин Фёдор Григорьевич

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Петрова Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Залина Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1695 ст.

Жена: Залина Мария

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Залин Степан Кондратьевич

Мать ребёнка: Залина Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Залина Анисья Кондратьевна

Мать ребёнка: Залина Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Залин Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: Залина Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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