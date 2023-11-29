Марья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Максим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васса Семёнова
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Смерть
Неизвестно