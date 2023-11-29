Марья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Дмитриев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Максим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васса Семёнова

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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